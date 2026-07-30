Гинцбург: первые пациенты получат вакцину от меланомы максимум через три месяца

Персональные онковакцины для пациентов с меланомой будут готовы в течение полутора — трёх месяцев. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии