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«Через пять дней получаешь вуз». Матвиенко призвала запретить быстрое лицензирование вузов

«Через пять дней получаешь вуз». Матвиенко призвала запретить быстрое лицензирование вузов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась заявительным порядком выдачи лицензий и рекламой в интернете, где документы предлагают оформить «под ключ» без программы, устава и помещения.

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