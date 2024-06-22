Житель Белгородского села погиб под обстрелом

Украинские боевики убили мирного жителя села Салтыково в Белгородской области во время артобстрела. Снаряд попал на территорию аграрной компании, где находился мужчина, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
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