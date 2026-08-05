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Говорит Европа ⚡

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Руслан Бортник: Канализации не будет, но мужество останется — власть отчиталась

Руслан Бортник: Канализации не будет, но мужество останется — власть отчиталась

Почему власти Украины вместо конкретных инструкций сеют панику перед зимним коллапсом? Экспорт зерна под угрозой: выживет ли малый фермер без государственной поддержки? Мобилизация или образование — что на самом деле стоит за рекордным ростом заявлений в вузы? Концентрация земли в руках агрохолдингов — неизбежное спасение или окончательная гибель села? Политолог, директор Украинского института пол… Читать далее: https://govorit.

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