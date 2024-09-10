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Петербургский дневник

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Ротенберг использовал цитату Гретцки, комментируя поражение СКА

Ротенберг использовал цитату Гретцки, комментируя поражение СКА

Армейцы уступили «Локомотиву» Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг процитировал Уэйна Гретцки, комментируя поражение команды в матче с «Локомотивом» (0:2) в «регулярке» Континентальной хоккейной лиги.

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