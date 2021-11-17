Происшествия

7 подписчиков

В Иркутской области общественники и сотрудники полиции приняли участие в городском молодежном форуме

Члены Общественного совета и сотрудники полиции управления МВД России по Ангарскому городскому округу стали спикерами на одной из площадок форума «Делай.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх