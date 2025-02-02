🎖️Сегодня мы отмечаем 82-ю годовщину Великой Победы под Сталинградом. Именно здесь на берегах Волги решалась история, судьба Великой Отечественной войны и всего человечества.
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🎖️Сегодня мы отмечаем 82-ю годовщину Великой Победы под Сталинградом. Именно здесь на берегах Волги решалась история, судьба Великой Отечественной войны и всего человечества.