Эдгард Запашный высказался о своей жестокой работе

Дрессировщик Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными. В социальных сетях распространяется видео, где якобы братья Запашные во время репетиций избивают животных в Большом Московском цирке.
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