Россиянам рассказали к чему может привести частое употребление колбасных изделий

При изготовлении этого продукта образуется смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью с «Радио Sputnik» объяснил почему частое употребление колбасы, ветчины и сосисок опасно.
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