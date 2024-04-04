Россиянам рассказали к чему может привести частое употребление колбасных изделий

При изготовлении этого продукта образуется смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью с «Радио Sputnik» объяснил почему частое употребление колбасы, ветчины и сосисок опасно.