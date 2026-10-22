Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин допустил, что ЕС может рассмотреть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как возможного представителя на переговорах с Россией по Украине.