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Суд приговорил пулеметчика "Азова" пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

Суд приговорил пулеметчика "Азова" пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР Верховный суд республики приговорил 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному сроку лишения свободы за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе.

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