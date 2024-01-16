Суд приговорил пулеметчика "Азова" пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР Верховный суд республики приговорил 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному сроку лишения свободы за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе.
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