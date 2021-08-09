Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Смешно. К пенсии готовилась.Татьяне Булановой...
  • Aнатолий Райков
    Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через П...Корабли и катера ...
  • Иван Захава
    так и я ради шутки))) Я больше боюсь столкновения наших кораблей с подводными лодками на Каспии!Корабли и катера ...

"Уже иностранцы ему пишут": красавчик на набережной стал звездой соцсетей (видео)

"Уже иностранцы ему пишут": красавчик на набережной стал звездой соцсетей (видео)

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья бурно обсуждают "красавчика" на скейтборде, который попал на видео.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх