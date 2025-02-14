Госавтоинспекторы проверяют использование ремней безопасности и детских кресел в Братске и районе

14 февраля в Братске и районе проходит акция Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения. Основное внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей и использованию ремней безопасности, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Братска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии