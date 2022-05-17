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    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
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    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

Обедзинский - о Дзюбе: «Чего ему в Петербурге не живётся? Сидел бы он в «Зените» спокойно, как Тимощук»

Обедзинский - о Дзюбе: «Чего ему в Петербурге не живётся? Сидел бы он в «Зените» спокойно, как Тимощук»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», поделился своим мнением о карьерном будущем Артёма Дзюбы.

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