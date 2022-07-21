Великобритания объявила о санкциях на импорт угля и нефти из России

Соединенное королевство уже запретило с 21 июля импорт российского золотаПравительство Великобритании объяло о запрете на импорт российских угля (с 10 августа) и нефти (с 31 декабря).
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