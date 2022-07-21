Daily Storm

533 подписчика

Великобритания объявила о санкциях на импорт угля и нефти из России

Великобритания объявила о санкциях на импорт угля и нефти из России

Соединенное королевство уже запретило с 21 июля импорт российского золотаПравительство Великобритании объяло о запрете на импорт российских угля (с 10 августа) и нефти (с 31 декабря).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх