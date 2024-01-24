Утилизационный завод в Тульской области оштрафовали после жалоб граждан

В Киреевском районе Тульской области природоохранная прокуратура приняла меры к пресечению нарушений законодательства в работе утилизационного предприятия после коллективного обращения жителей Болохово на неприятный запах.
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