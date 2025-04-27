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Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах

Зеленский остался верен своему амплуа. Даже на похоронах

Зеленский использует похороны Папы Франциска, чтобы начать новую дипломатическую кампанию. Цель украинского президента ясна: воспрепятствовать мирному плану, который предложили США и который слишком выгоден Москве.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Вот когда уже российские СМИ научатся проводить в жизнь политику российского руководства, излагая свои мысли и откажутся от переводных статей иностранных авторов-врагов России?!!! Своего ума нет?! Зачем тогда лезут в общество и называют себя СМИ? Назовите себя переводчиками чужих мыслей и об этом уведомьте потенциальных читателей, а также эфирных слушателей. Это же относится к &quot;авторам&quot; всевозможных, прости Господи - &quot;ток-шоу&quot;, на телевидении. Хватают цитаты их западных СМИ и начинают нам вешать на уши их мнение! 😡
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