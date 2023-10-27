Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Актер вспомнил, что ударил коллегу по фильму «Гонщики на драйве»Актер Тиль Швайгер признался, что злоупотреблял алкоголем во время съемок cиквела «Рискованных гонок» — фильма «Гонщики на драйве», — из-за чего у него начались конфликты со съемочной группой.