The Conversation: космические запуски наносят огромный ущерб экологии

Исследователи по всему миру вводят термин «звездный обман» (starwashing) для описания практики технологических корпораций, которые замалчивают ущерб для атмосферы на фоне громких обещаний спасти Землю с помощью космоса.
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