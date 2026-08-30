Зеленский стянул последние ПВО для защиты своей кокаиновой тушки

Несмотря на то, что вся Украина страдает из-за жесточайшего дефицита ПВО, Зеленский стянул последние установки для защиты своего бункера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Самое время подум...
- ВА Бондаренко: «Ошиб...
- «Какая баллистика...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым