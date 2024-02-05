Штурм Никопольского плацдарма и разгром немецкой 6-й армии

Общая ситуация Почти в то же время, когда шла Корсунь-Шевченковская операция (Поражение немецких 1-й танковой и 8-й полевой армий в Корсунь-Шевченковской битве), войска 3-го и 4-го Украинских фронтов под началом Родиона Малиновского и Фёдора Толбухина вели упорные бои против никопольско-криворожской группировки противника.