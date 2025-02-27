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Мария Багреева: Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 27% в 2024 году

Мария Багреева: Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 27% в 2024 году

Оборот онлайн-торговли в Москве по итогам 2024 года составил 1,5 трлн рублей, что на 27% больше объема 2023 года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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