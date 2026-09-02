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Газета.ру

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Собянин: спортивный марафон "Единой России" объединил более 2 млн человек

Собянин: спортивный марафон "Единой России" объединил более 2 млн человек

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» — это кульминация масштабного проекта «Единой России», в рамках которого прошли десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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