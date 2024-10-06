Бандеровцы и власовцы в советском плену: что с ними делали красноармейцы

В советских лагерях после окончания Великой Отечественной войны оказались сотни тысяч солдат и офицеров, служивших в Русской освободительной армии (РОА) и Украинской повстанческой армии (УПА)* — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, а также «гражданских» бандеровцев.
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