Бандеровцы и власовцы в советском плену: что с ними делали красноармейцы

В советских лагерях после окончания Великой Отечественной войны оказались сотни тысяч солдат и офицеров, служивших в Русской освободительной армии (РОА) и Украинской повстанческой армии (УПА)* — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, а также «гражданских» бандеровцев.