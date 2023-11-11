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Светлана Комиссарова: «Ничто не фатально, кроме глупости»

Светлана Комиссарова: «Ничто не фатально, кроме глупости»

Журналист и PR-специалист с несколькими десятилетиями стажа, организатор мероприятий, лектор и консультант, возглавляла журналы (в том числе «Домовой», служивший альтернативой глобальным глянцевым франшизам), выводила в жизнь отечественные бренды и московские проекты в области моды, красоты и светской жизни.

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Комментарии
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Jolie
люблю слушать её лекции)
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