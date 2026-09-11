Burrow, Hurts, Allen lead Week 1 fantasy football quarterback rankings

Joe Burrow leads UPI senior sports writer Alex Butler's Top-20 fantasy football quarterback rankings for Week 1 of the 2026 NFL season.
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