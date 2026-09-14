Росатом объявил о ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

На этой неделе состоится 35-я ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на Генеральной конференции в Вене, отметив мужество генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.