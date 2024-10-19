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Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО

Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО

Командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» с позывным Атлет заявил, что используемые на спецоперации российские мобильные комплексы засекреченной телефонной связи превзошли аналоги НАТО.

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