Забавный случай произошел в прекрасном городе Казани: тут мигранты из Армении, приехавшие в местное Управление МВД по миграции, едва не побили целого депутата Госдумы.
Колокольцев, прибавь это к своим 4-м процентам: Мигранты едва не подрались с депутатом Госдумы
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Вот к чему приводит толерантность, навязываямая нам президентом , правительством и депутатами, потеряй страны, и безопасности, ну коль не верили, теперь получили, и это ещё цветочки. Психически больных животных пускать в страну нельзя, вот сами скоро и увидите
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56 мин.
НС
Наталья Середа
Ой, разгул мигрантов увидел депутат.Ни одного синяка нигде нет, а то что вам господин депутат нахамили, так пипл хавает это уже несколько десятилетий на рынках,в магазинах,везде они хозяева.А сейчас с новыми потоками, так и говорить уже надоело.Ведь говорить народу не положено, осталось только ждать кому из Госдумы холеный фейс испортят.
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51 мин.
Николай Юрченко
А нужно чтобы подпортили для порядка
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42 мин.
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