Колокольцев, прибавь это к своим 4-м процентам: Мигранты едва не подрались с депутатом Госдумы

ВЧ Владимир Черноморский Вот к чему приводит толерантность, навязываямая нам президентом , правительством и депутатами, потеряй страны, и безопасности, ну коль не верили, теперь получили, и это ещё цветочки. Психически больных животных пускать в страну нельзя, вот сами скоро и увидите

НС Наталья Середа Ой, разгул мигрантов увидел депутат.Ни одного синяка нигде нет, а то что вам господин депутат нахамили, так пипл хавает это уже несколько десятилетий на рынках,в магазинах,везде они хозяева.А сейчас с новыми потоками, так и говорить уже надоело.Ведь говорить народу не положено, осталось только ждать кому из Госдумы холеный фейс испортят.