Змея заползла на кухню квартиры в Москве

Grandad

Хорошо, что это в Москве. Когда у нас оказался такой в туалете, никакие слупжбы спасения не приезжали, говоря, что в Самаре нет специалистов. Жена была в стрессовом состоянии. Мне удалось найти телефон руководителя отдела земноводных и пресмыкающихся зоопарка. Он отдыхал за городом и попросил фото. С трудом сделали снимок и отправили ему. и он нас успокоил, что этот полоз не опасен. Потом он исчез из туалета.