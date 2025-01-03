Желтый полоз выполз из вытяжки на кухне квартиры в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Змея заползла на кухню квартиры в Москве
Комментарии
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Grandad
Хорошо, что это в Москве. Когда у нас оказался такой в туалете, никакие слупжбы спасения не приезжали, говоря, что в Самаре нет специалистов. Жена была в стрессовом состоянии. Мне удалось найти телефон руководителя отдела земноводных и пресмыкающихся зоопарка. Он отдыхал за городом и попросил фото. С трудом сделали снимок и отправили ему. и он нас успокоил, что этот полоз не опасен. Потом он исчез из туалета.
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20 час.
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