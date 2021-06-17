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Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на остановке в Екатеринбурге

Три человека в четверг пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге.

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