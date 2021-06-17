Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на остановке в Екатеринбурге

Три человека в четверг пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге.
Популярные статьи
- Эксперт Чэнь Ицзюнь назвал отказ России от доллара «насмешкой американской гегемонии»
- Avia.pro: украинский ударный дрон Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам Крыма со стороны Черного моря
- Портал Avia.pro: российские военные могут уничтожить эсминец США Ross в случае его вторжения в границы Крыма
Свежие комментарии