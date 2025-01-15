Британцы могут уволить с работы около 20 тысяч украинских беженцев

Британское издание The Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora сообщило, что тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за бюрократической неопределенности, возникшей из-за новых правил продления визы.