Более 3600 москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 3,6 тыс. юных жителей получили свои первые паспорта в торжественной обстановке по случаю Дня Конституции в офисах «Мои Документы».
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