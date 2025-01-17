Сергей Собянин: Московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Экспорт высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг увеличился в 2,1 раза В столице в 2024 году объем экспортных контрактов, заключенных при содействии МЭЦ (Московского экспортного центра), составил порядка 26 млрд.
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