Искусствовед назвала дешевкой коллекцию антиквариата Пугачевой

Фото: mk.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что искусствовед Софья Багдасарова, известная своим острым умом и проницательным взглядом на искусство, рьяно обрушилась на коллекцию живописи и антиквариата, принадлежащую Алле Пугачевой и Максиму Галкину*.
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