﻿Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресечена деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в Иванове

Трое местных жителей организовали и проводили в одном из баров города Иваново азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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