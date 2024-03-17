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Пермские умельцы воссоздали судно Ермака для повторения исторического похода

Пермские умельцы воссоздали судно Ермака для повторения исторического похода

Экспедиция запланирована на лето текущего года.Пермяк Михаил Шмаков и его команда приступили к строительству точной копии судна Ермака, на котором казачий атаман совершил свой знаменитый поход от Чусовой до Тобольска.

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