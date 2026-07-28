Камеры сняли момент избиения агронома Зезина на Урале

Появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, запечатлено нападение на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиту Зезина.
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