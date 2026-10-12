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Пронедра

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Пенсионеры едут зимовать на побережье Вьетнама и снимают жилье

Пенсионеры едут зимовать на побережье Вьетнама и снимают жилье

Пенсионеры из России всё чаще выбирают Вьетнам для зимовки: рассказываем, сколько стоит снять жильё у моря, в каких городах комфортнее жить и с какими нюансами сталкиваются россияне.

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