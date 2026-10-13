Лишение позади, но не финиш: какие условия нужно выполнить для возврата прав

Окончание срока лишения водительских прав — лишь один из этапов их возврата. Само по себе оно не дает автомобилисту возможности сразу получить удостоверение обратно: необходимо выполнить дополнительные требования, связанные с проверкой знаний и оплатой назначенных штрафов.