Лишение позади, но не финиш: какие условия нужно выполнить для возврата прав

Окончание срока лишения водительских прав — лишь один из этапов их возврата. Само по себе оно не дает автомобилисту возможности сразу получить удостоверение обратно: необходимо выполнить дополнительные требования, связанные с проверкой знаний и оплатой назначенных штрафов.
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