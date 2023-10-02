Ностальгия в глаз попала – осенние образы начала 10-х

Ностальгия в глаз попала – осенние образы начала 10-хВсего десять лет назад мода была совершенно иной – джинсы скинни никто не носил, потому что пик их популярности еще не случился, оверсайз только начинал пробираться в тренды, а в стритстайле царил стиль хипстеров.
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