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Тактика Пентагона не сработала: Взятие Волчанска откроет России дорогу в тыл ВСУ и обрушит фронт

Фото: Коллаж ИА Новороссия Вчера 3,9K прочитали В данный момент в Волчанске, а также Липцах Харьковской области продолжаются ожесточённые боевые столкновения.

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