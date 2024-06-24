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Абасгаджи Магомедов: «Если наших чемпионов не будет в Париже, Олимпиада получится неполноценной»

– Если российских борцов не будет на Олимпиаде в Париже, турнир утратит смысл? – Конечно. Все знают, какая сборная в борьбе лучшая.

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