На набережной Озерновской косы в столице Камчатки уберут вертикальные воздушные линии электропередач

В Петропавловске-Камчатском завершаются работы по благоустройству набережной Озерновской косы. По словам заместителя министра строительства и жилищной политики Камчатского края Ларисы Мироненко, все работы должны быть завершены до конца текущего года.
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