Клиенты Сбербанка в Приморском крае получают все финансовые услуги в полном объеме

Клиенты Сбербанка в Приморском крае получают все финансовые услуги в полном объеме

После включения Сбера в санкционный список США работа банка никак не изменилась: все банковские системы и офисы работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объеме.

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