В США узнали о получении кандидатом в главы ФБР денег от режиссера из России

Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель получал деньги от компании Global Tree Pictures, которой владеет режиссер из России Игорь Лопатенок, также имеющему гражданство США.
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