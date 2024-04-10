RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мы свои игры проведем,а результаты этой фальшивой Олипиады не признаем вообще!Бах согласился на...
  • Eduard
    МОК больше не имеет правана спорт,это уже политика.Политика и спорт несовместимо,Пускай Томас Бах валит челюстями тря...Бах согласился на...
  • Eduard
    Иди у Обамы его имущество требуй!Кулеба заявил, чт...

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение автотранспорта перекрыто на Крымском мосту. Соответствующая информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру приводится информационным центром по автомобильным дорогам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх