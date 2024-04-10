На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Движение автотранспорта перекрыто на Крымском мосту. Соответствующая информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру приводится информационным центром по автомобильным дорогам.
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