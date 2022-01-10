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Траньков назвал нормальной историей попадание небинарного фигуриста ЛеДюка на ОИ-2022

Траньков назвал нормальной историей попадание небинарного фигуриста ЛеДюка на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков прокомментировал тот факт, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

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