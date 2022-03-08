Разведка США увидела в России главную киберугрозу

Россия остается главной угрозой для США в киберпространстве, сообщила американская разведка. Согласно докладу национальной разведки Штатов, власти РФ продолжают «совершенствовать методы шпионажа и применять свое влияние для организации атак».
Россия остается главной угрозой для США в киберпространстве, сообщила американская разведка. Согласно докладу национальной разведки Штатов, власти РФ продолжают «совершенствовать методы шпионажа и применять свое влияние для организации атак».
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