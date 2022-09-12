Нас может ждать новая волна роста

Похоже, интрига последних дней — как отразится на динамике Индекса Мосбиржи допуск инвесторов из стран, не считающихся недружественными, а также иностранных компаний, контролируемых российскими лицами, к торгам акциями — окончательно разрешилась.
Похоже, интрига последних дней — как отразится на динамике Индекса Мосбиржи допуск инвесторов из стран, не считающихся недружественными, а также иностранных компаний, контролируемых российскими лицами, к торгам акциями — окончательно разрешилась.
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